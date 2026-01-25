Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США ставлять свої гарантії безпеки для України вище за європейські — Politico

25 січня 2026, 10:52
США ставлять свої гарантії безпеки для України вище за європейські — Politico
Джерело: ukrinform
Президент США Дональд Трамп вкотре заявив - Сполучені Штати не направлятимуть свої війська на територію України, однак надаватимуть допомогу.

У США вважають власні гарантії безпеки важливішими за європейські попри те, що Вашингтон виключає можливість відправки своїх військових до України.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, високопосадовець зі США в суботу фактично применшив значення початкових європейських зобов’язань щодо України, зазначивши, що ключовими є саме американські гарантії безпеки:

"Зусилля "коаліції охочих" виглядають непогано. Вони мають кілька гелікоптерів, кілька військових і поодинокі гарантії, але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є саме американські гарантії безпеки",- повідомив він журналістам.

Politico також пише, що президент США Дональд Трамп вкотре заявив - Сполучені Штати не направлятимуть свої війська на територію України, однак надаватимуть допомогу.

За словами представників американського оборонного відомства, зобов’язання Штатів, ймовірно, включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, окремі польоти дронів для моніторингу лінії розмежування, а також логістичну допомогу.

Нагадаємо, в Абу-Дабі завершився другий день переговорів щодо України.

1 лютого в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів заплановані наступні переговори за участі делегацій США, України та росії.

СШАвійнаЄвросоюзгарантії безпеки

