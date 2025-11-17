США стикаються з посиленим ядерним тиском Китаю і росії – WSJ

На тлі війни проти України кремль регулярно вдається до ядерних погроз.

Світ фактично вступив у нову гонку ядерних озброєнь, у якій Сполученим Штатам доведеться одночасно протистояти двом потужним конкурентам — росії та Китаю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Китай стрімко нарощує потенціал, росія створює нові системи

Китай, який донедавна мав обмежений ядерний арсенал, пришвидшив його розширення й може досягти паритету зі США вже до середини 2030-х років. Паралельно росія працює над новими ядерними системами, орієнтованими на можливість ударів по американських містах.

На відміну від США та рф, які все ще формально дотримуються обмежень Договору СНО-III (термін дії завершиться у лютому), Китай взагалі не бере участі у режимі контролю над озброєннями.

За оцінками американських експертів, Сполучені Штати мають 5117 боєголовок, росія — 5459, Китай — приблизно 600. До "ядерного клубу" дедалі активніше долучається і Північна Корея, у якої вже близько 50 боєголовок та амбіції у розробці ракет для ударів по США.

США спізнилися з модернізацією

Американська модернізація ядерного арсеналу базувалася на припущенні, що загрози з боку рф, Китаю та КНДР залишаться на рівні минулих десятиліть. Однак ситуація різко змінилася.

"Ми вступаємо у третє ядерне століття, яке буде більше нагадувати часи холодної війни", — зазначив колишній співробітник Пентагону Метью Креніг.

У Китаї ж заявляють, що не готові до переговорів щодо контролю над озброєннями, доки не зрівняються з США та росією. За словами деяких китайських експертів, їхня мета — володіти достатнім арсеналом, щоб Вашингтон "ніколи не наважився" застосувати ядерну зброю проти Пекіна.

росія продовжує ядерний шантаж

На тлі війни проти України кремль регулярно вдається до ядерних погроз, намагаючись стримати західну підтримку Києва. Експерти водночас сумніваються у реальній готовності багатьох російських проєктів, таких як "Буревісник" чи "Посейдон", називаючи їх радше інструментами залякування.

"росія витрачає величезні ресурси на екзотичні розробки, які навряд чи будуть готові до застосування. Китай у цьому сенсі поводиться значно раціональніше — просто нарощує боєголовки та ракети", — пояснив Фабіан Гоффман з Університету Осло.

Вашингтон повертається до ядерних випробувань

Президент США Дональд Трамп у жовтні доручив Пентагону розпочати підготовку до нових ядерних випробувань, аргументуючи це активністю інших країн.

Нова геополітична реальність свідчить: ера контролю над ядерними озброєннями стрімко слабшає, а глобальна конкуренція між трьома ядерними супердержавами лише зростатиме.