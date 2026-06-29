США та Іран домовилися припинити взаємні атаки – Axios

Сторони мають провести технічні консультації щодо судноплавства в Перській затоці.

США та Іран погодилися припинити атаки одне проти одного на тлі підготовки нової зустрічі сторін у Дохі, де вони мають спробувати врегулювати суперечку щодо Ормузької протоки.

Про це повідомляє Axios.

Домовленість має особливе значення, оскільки режим припинення вогню діє лише одинадцять днів, але вже опинився у вкрай нестійкому становищі через нові удари з обох боків та погрозу Трампа відновити війну. Нове загострення виникло через різне трактування меморандуму про взаєморозуміння – найбільші суперечності стосуються положень щодо Ормузької протоки.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що сторони вирішили припинити всі форми бойових дій, обидві сторони "поки що" відступлять, а судна зможуть вільно рухатися, поки технічні консультації продовжаться. Двоє американських чиновників підтвердили, що зустріч запланована на вівторок і має продовжити спроби узгодити практичні правила руху суден через протоку.

Згідно з меморандумом, Іран взяв на себе зобов'язання докладати максимальних зусиль для забезпечення безпечного проходу комерційних суден через протоку, натомість США зняли блокаду іранських портів. Під час переговорів у Швейцарії минулого тижня делегація на чолі з віцепрезидентом Венсом домовилася з іранською стороною про створення "гарячої лінії" між військовими США та КСІР для координації руху суден, однак станом на суботу вона ще не запрацювала. Водночас Іран знову почав заявляти, що судна мають погоджувати проходження через протоку.

За словами джерела, обізнаного з переговорами, зустріч у вівторок спочатку мала відбутися у Швейцарії та бути присвячена іранській ядерній програмі, але через нову ескалацію її перенесли, а головною темою стала ситуація в Ормузькій протоці. Очікується, що участь візьме Нік Стюарт, який очолює американську технічну команду.

Нагадаємо, нинішні спроби повернутися до переговорів відбуваються після того, як збройні сили США завдали авіаударів по іранських військових об'єктах у відповідь на атаку дрона-камікадзе на вантажне судно в Ормузькій протоці.