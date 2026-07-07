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США та союзники НАТО створять у Європі центр обслуговування ракет Patriot

07 липня 2026, 15:57
США та союзники НАТО створять у Європі центр обслуговування ракет Patriot
wikipedia
Угоду підписано під час Форуму оборонної промисловості НАТО в Анкарі.

Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція погодилися створити спільний центр з технічного обслуговування ракет PAC-3, які використовуються для систем ППО Patriot.

Про це повідомила компанія-виробник Lockheed Martin,передає Інтерфакс.

Спільну міжурядову угоду про створення центру у Європі підписали у вівторок під час Форуму оборонної промисловості НАТО в Анкарі. Об'єкт підтримуватиме союзників по НАТО, які експлуатують ракети-перехоплювачі PAC-3 Missile Segment Enhancement та PAC-3 Cost Reduction Initiative. Lockheed Martin надасть союзникам свій багаторічний досвід у виробництві, підтримці, проєктуванні та управлінні ланцюгами поставок ракет.

"Сьогодні ми прискорюємо нашу роботу з союзниками НАТО та промисловими партнерами з метою розширення інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, зміцнення регіональних мереж підтримки та підтримки зростаючого світового попиту на ці можливості", – заявив президент Lockheed Martin International Джей Пітман.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що США ведуть переговори з Німеччиною та кількома європейськими країнами щодо можливого спільного виробництва ракет AIM-120 AMRAAM та технічного обслуговування ракет PAC-3 у Європі.

СШАНАТОЄвросоюзPatriotPAC-3

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