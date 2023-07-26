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США вистачить зброї як для допомоги Україні, так і для власної армії – Пентагон

26 липня 2023, 15:23
США вистачить зброї як для допомоги Україні, так і для власної армії – Пентагон
джерело glavcom
Кожен пакет військової допомоги Україні складається колегіально.

У Пентагоні заявили, що США вистачить озброєнь як на військову допомогу Україні, так і на власну армію.

Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

"У нас є зустрічі, на яких наші служби можуть зважити те, що мають, а потім, звичайно, секретар і голова розмовляють з президентом, із Білим домом про те, що нам потрібно дати Україні", - розповіла САбріна Сінгх.

Вона зазначила, що США завжди підтримуватимуть свою оборону та одночасно матимуть можливість допомагати Україні.

"Одна з речей, про які ми продовжуємо говорити — ми з Україною надовго. І тому ми збираємося продовжувати оцінювати, що ми можемо передати їм, не опускаючись нижче за рівень нашої готовності",  - зауважила представниця Міноборони США.

СШАПентагондопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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