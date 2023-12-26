США завдали ударів по терористах в Іраку у відповідь на напад на авіабазу

Ударів було завдано за вказівкою президента США.

Американські сили завдали авіаударів по численних об'єктах, що використовуються терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупуваннями в Іраку.

Про це повідомляє пресслужба Центрального командування Збройних сил США.

Як зазначили у командуванні, перед цим терористи "Катаїб Хезболла" та пов'язані з нею угруповання, що фінансуються Іраном, атакували сили коаліції в іракському Ербілі, внаслідок чого кілька людей отримали поранення.

За попередніми оцінками, авіаудари США знищили військові цілі і, ймовірно, вбили кількох бойовиків "Катаїб Хезболла".

У командуванні не мають даних про постраждалих серед цивільних осіб.

"Ці удари мають на меті притягнути до відповідальності ті елементи, які несуть безпосередню відповідальність за напади на коаліційні сили в Іраку та Сирії, і послабити їхню здатність продовжувати атаки", – заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл Ерік Курілла.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що ці високоточні удари є відповіддю, зокрема, на атаку в понеділок на авіабазу Ербіль, внаслідок якої були поранені троє американських військовослужбовців.

Він зазначив, що хоча США "не прагнуть ескалації конфлікту в регіоні", вони "готові вжити подальших необхідних заходів" для захисту свого персоналу та об'єктів.