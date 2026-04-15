Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

15 квітня 2026, 09:35
Стало відомо, коли норвезькі F-16 з'являться в українському небі
Для того, щоб українські воїни почали використовувати норвезькі F-16, їх потрібно відремонтувати та підготувати.
Норвегія вже передала Україні обіцяні винищувачі F-16. Але літаки все ще ремонтують.
 
Про це під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр Норвегії Гар Стьоре.
 
За словами Стьоре, Норвегія надала Україні літаки, які тривалий час не перебували на озброєнні у норвезької армії, оскільки вже кілька років країна використовує новітні F-35.
 
Тож для того, щоб українські воїни почали використовувати норвезькі F-16, їх потрібно відремонтувати та підготувати.
 
Як зазначив прем'єр, решта країн, які надавали Україні F-16, передавали їх безпосередньо з бойового парку, щоб їх могли швидше використовувати українські пілоти.
 
"Тепер вони належать Україні, і їх ремонтують і готують до експлуатації бельгійські технічні фахівці в рамках угоди, укладеної також зі США та Україною. І я думаю, що перший із цих літаків буде готовий до експлуатації вже незабаром, але вони - вже частина українських Повітряних сил", -– наголосив Стьоре.
війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

Останні матеріали

Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється