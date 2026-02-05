Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Стармер близький до відставки з посади прем'єр-міністра Британії через файли Епштейна

05 лютого 2026, 08:33
Стармер близький до відставки з посади прем'єр-міністра Британії через файли Епштейна
Фото: Getty Images
Лідеру лейбористів можуть не пробачити призначення послом у США Пітера Мандельсона.
Кір Стармер ризикує вже у найближчі дні залишити посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства через скандал з послом країни у США Пітером Мандельсоном.
 
Про це пише The Guardian.
 
Матеріали зі справи злочинця Джеффрі Епштейна вказують на те, що Мандельсон був другом педофіла. Під час парламентських слухань виявилося, що Стармер знав про цей факт, але все одно призначив барона на дипломатичну роботу.
 
За словами представниців Лейбористської партії, "в цей момент стало зрозуміло, що все скінчено". Чимало соратників Стармера вимагають від нього піти, щоб "випустити отруту з уряду".
 
При цьому лейбористи визнають сумну іронічність того, що до відставки сера Кіра може призвести історія, пов'язана з насильством над жінками та дівчатами. Тема боротьби з цими явищами була однією з провідних у програмі Стармера, і політики визнають, що він відстоював права жінок більше, ніж чимало інших очільників уряду до нього.

 

війна в УкраїніКір Стармерросія окупанти

