Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Супутник-шпигун КНДР сфотографував Білий дім і Пентагон

28 листопада 2023, 10:13
Супутник-шпигун КНДР сфотографував Білий дім і Пентагон
Фото: з відкритих джерел
Водночас жодних офіційних знімків не оприлюднено.

Північна Корея заявила, що її військовий супутник “Малліган-1” зробив фото Білого дому у Вашингтоні, Міністерства оборони США та військово-морської бази США “Норфолк”.

Про це повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Очільник КНДР Кім Чен Ин відвідав командний центр Національного управління аерокосмічних технологій, де йому показали світлини від 25 і 27 листопада.

Йому показали супутникові фотографії Риму в Італії й авіабази Андерсон над Гуамом у Тихому океані. Серед інших фото є зображення військово-морської бази Норфолк у штаті Вірджинія, верфі Ньюпорт-Ньюс і аеродрому Вірджинії, а також Білого дому та Пентагону.

На фото з “Норфолку” нібито можна побачити чотири атомні авіаносці ВМС США й один британський авіаносець.

Водночас жодного фото північнокорейці не опублікували.

Водночас, як пише Reuters Південна Корея заявила, що супутникові можливості Пхеньяна неможливо перевірити. Зазначимо, Сеул відклав запуск свого власного першого супутника-шпигуна на американській ракеті Falcon 9 з 30 листопада буде через погоду.

На думку Дейва Шмерлера, експерта із супутникових зображень у Центрі досліджень проблем нерозповсюдження Джеймса Мартіна, немає жодних причин сумніватися, що супутник міг бачити великі території чи військові кораблі, як стверджувала Північна Корея, оскільки навіть камера із середньою роздільною здатністю має таку можливість.

"Але наскільки ці зображення корисні, залежить від того, для чого вони хочуть їх використовувати", — сказав він.

Нагадаємо, експерти кажуть, що виведення на орбіту робочого супутника-шпигуна покращить можливості Північної Кореї зі збору розвідданих, особливо щодо Південної Кореї, і надасть можливість отримувати ключові дані в будь-якому військовому конфлікті.

війна в Україніросія окупантиКНДРсупутник-шпигун

Останні матеріали

росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Технології
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 16:39
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Політика
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 12:50
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 01:06
Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється