Супутник-шпигун КНДР сфотографував Білий дім і Пентагон

Водночас жодних офіційних знімків не оприлюднено.

Північна Корея заявила, що її військовий супутник “Малліган-1” зробив фото Білого дому у Вашингтоні, Міністерства оборони США та військово-морської бази США “Норфолк”.

Про це повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

Очільник КНДР Кім Чен Ин відвідав командний центр Національного управління аерокосмічних технологій, де йому показали світлини від 25 і 27 листопада.

Йому показали супутникові фотографії Риму в Італії й авіабази Андерсон над Гуамом у Тихому океані. Серед інших фото є зображення військово-морської бази Норфолк у штаті Вірджинія, верфі Ньюпорт-Ньюс і аеродрому Вірджинії, а також Білого дому та Пентагону.

На фото з “Норфолку” нібито можна побачити чотири атомні авіаносці ВМС США й один британський авіаносець.

Водночас жодного фото північнокорейці не опублікували.

Водночас, як пише Reuters Південна Корея заявила, що супутникові можливості Пхеньяна неможливо перевірити. Зазначимо, Сеул відклав запуск свого власного першого супутника-шпигуна на американській ракеті Falcon 9 з 30 листопада буде через погоду.

На думку Дейва Шмерлера, експерта із супутникових зображень у Центрі досліджень проблем нерозповсюдження Джеймса Мартіна, немає жодних причин сумніватися, що супутник міг бачити великі території чи військові кораблі, як стверджувала Північна Корея, оскільки навіть камера із середньою роздільною здатністю має таку можливість.

"Але наскільки ці зображення корисні, залежить від того, для чого вони хочуть їх використовувати", — сказав він.

Нагадаємо, експерти кажуть, що виведення на орбіту робочого супутника-шпигуна покращить можливості Північної Кореї зі збору розвідданих, особливо щодо Південної Кореї, і надасть можливість отримувати ключові дані в будь-якому військовому конфлікті.