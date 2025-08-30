Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сибіга закликав міністрів ЄС збільшити оборонну підтримку України та інвестиції в український ОПК

30 серпня 2025, 16:50
Сибіга закликав міністрів ЄС збільшити оборонну підтримку України та інвестиції в український ОПК
Фото: МЗС України
Міністр назвав рф екзистенційною загрозою для всієї Європи
 міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у форматі "Гімніх", що відбулася у Копенгагені.
 
Про це повідомили у МЗС.
 
Міністр закликав держави-члени ЄС збільшити оборонну підтримку України та інвестиції в український ОПК, зокрема у виробництво дронів, повною мірою скористатися механізмами SAFE та PURL, ухвалити рішучі кроки для повного використання знерухомлених російських активів для оборони та відновлення України.
 
"путін має усвідомити, що продовження цієї війни загрожує і його режиму, і йому особисто. Або він зупиняється зараз, або стикається з серйозними наслідками. Це і є стратегія миру завдяки силі", – підкреслив міністр.
 
Сибіга поінформував європейських партнерів про посилення російського повітряного терору проти мирних українських міст. 
 
Глава МЗС наголосив, що нещодавні удари росії по представництву ЄС у Києві та американському заводу на Закарпатті є сигналом Європі та США: путін не збирається припиняти війну, і його потрібно до цього примусити. 
 
Міністр назвав рф екзистенційною загрозою для всієї Європи та трансатлантичного простору, яка не полишає своїх агресивних намірів. 
 
Він закликав союзників і надалі нарощувати дипломатичну динаміку. Він нагадав, що радники з національної безпеки зараз активно працюють над розробкою гарантій безпеки для України.
 
Глава МЗС також зазначив, що важливим кроком у мирному процесі мали би стати зустрічі лідерів, як у двосторонньому форматі між Україною та рф, так і в форматі із залученням Президента США, європейських лідерів. Андрій Сибіга повторив позицію Президента України, що обговорення найскладніших тем можливе саме у форматі зустрічі лідерів України та рф..
