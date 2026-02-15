Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї рф

15 лютого 2026, 15:13
Сили оборони уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї рф
Масштаби збитків уточнюються.
Українські військові завдали ударів по нафтовому терміналу на півдні росії та зенітному ракетно-гарматному комплексу в тимчасово окупованому Криму.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
Так, у Генштабі підтвердили ураження нафтового термінала "Таманьнафтогаз" в районі селища Волна Краснодарського краю рф. На території об'єкта спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються.
 
Крім того, у районі селища Кача в тимчасово окупованому Криму успішно уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" військ рф.
 
Також за минулу добу, 14 лютого, завдали ураження по об'єктах окупантів на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного на ТОТ Донецької області атакували ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад Збройних сил рф. А у районі Любимівки на ТОТ Запорізької області зафіксували влучання по району зосередження живої сили окупантів.
 
Втрати військ рф та завдані збитки уточнюються.

 

війна в Україніросія окупанти

