Сили оборони уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї рф

Масштаби збитків уточнюються.

Українські військові завдали ударів по нафтовому терміналу на півдні росії та зенітному ракетно-гарматному комплексу в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у Генштабі підтвердили ураження нафтового термінала "Таманьнафтогаз" в районі селища Волна Краснодарського краю рф. На території об'єкта спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, у районі селища Кача в тимчасово окупованому Криму успішно уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" військ рф.