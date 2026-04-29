Сили оборони уразили підсанкційний танкер "MARQUISE"
29 квітня 2026, 13:13
29 квітня підрозділи Військово-Морських сил уразили підсанкційне судно "MARQUISE".
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Підсанкційне судно "MARQUISE" – це танкер, який транспортує російську нафту під прапором Камеруну. Під час атаки воно перебувало у дрейфі, за 210 км на південний схід від міста Туапсе, що в росії. Танкер був без сигналу AIS та ймовірно очікував завантаження нафтових продуктів у морі від іншого судна.
За даними Генштабу, ураження здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.
"Танкер “MARQUISE” перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів", – зазначили військові.
Вони додали, що ступінь пошкоджень судна уточнюється.