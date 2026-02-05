Таємна система ППО США пройшла випробування в Україні

У Сполучених Штатах відбувається підготовка до впровадження нової мобільної системи протидії безпілотникам Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH).

Ця система, розроблена компанією V2X, має суттєво підвищити захист підрозділів від повітряних загроз та змінити підходи до боротьби з дронами на тактичному рівні.

За попередніми даними, система буде озброєна ракетами AGM-114 Hellfire, щоби забезпечити виявлення, супровід та нейтралізацію малих дронів.

Згідно з планами, морська піхота США має намір закупити до 50 таких комплексів, перші дві системи очікується отримати до 30 травня цього року. Початкова оперативна готовність запланована на 2027 фінансовий рік. Для виконання контракту необхідно, щоб система підтвердила свою ефективність у реальних умовах та досягла технологічної готовності на рівні TRL-9.

У цьому контексті слід зазначити, що активні дослідження і розробки у сфері протиповітряної оборони тривають також в інших країнах. Європейські держави працюють над спільними закупівлями сучасних зенітних комплексів, в тому числі систем, адаптованих для боротьби з безпілотниками, що підкреслює важливість посилення колективної безпеки у випадках загрози з боку дронів.