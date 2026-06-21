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Танкери з Індії помітили в Оманській затоці

21 червня 2026, 14:23
Танкери з Індії помітили в Оманській затоці
Фото DR
Раніше Іран заявив, що заборонив рух через удари Ізраїлю.
Три завантажені нафтою танкери, які належать Індії, помітили в Оманській затоці. 
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За даними журналістів, ідеться про судна "Деш Вібхор", "Деш Вайбхав" та "Санмар Геральд". Їх помітили в Оманській затоці та Аравійському морі – на маршруті, який веде до Ормузької протоки. Танкери, що перевозять майже 6 мільйонів барелів іракської та кувейтської нафти, прямують до Індії.
 
Крім того, зазначається, що кількість суден, які хочуть пройти через раніше заблоковану Ормузьку протоку, зростає. Деякі з них подають сигнали відстежування, а інші рухаються без навігації.
 
Напередодні Іран оголосив про закриття Ормузької протоки нібито через порушення Ізраїлем угоди про припинення вогню. У Центральному командуванні США відкинули це твердження та заявили, що протоку вже перетнули 55 торгових суден. За їхніми даними, з того часу танкери перевезли на світові ринки вже майже 17 мільйонів барелів нафти.

 

СШАвійнаІранОрмузька протока

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