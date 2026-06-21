Танкери з Індії помітили в Оманській затоці

Раніше Іран заявив, що заборонив рух через удари Ізраїлю.

Три завантажені нафтою танкери, які належать Індії, помітили в Оманській затоці.

За даними журналістів, ідеться про судна "Деш Вібхор", "Деш Вайбхав" та "Санмар Геральд". Їх помітили в Оманській затоці та Аравійському морі – на маршруті, який веде до Ормузької протоки. Танкери, що перевозять майже 6 мільйонів барелів іракської та кувейтської нафти, прямують до Індії.

Крім того, зазначається, що кількість суден, які хочуть пройти через раніше заблоковану Ормузьку протоку, зростає. Деякі з них подають сигнали відстежування, а інші рухаються без навігації.