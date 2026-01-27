Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Танкери застрягли в морі після відмови Індії від російської нафти – Bloomberg

27 січня 2026, 21:55
Танкери застрягли в морі після відмови Індії від російської нафти – Bloomberg
Фото: reuters
Загалом на них знаходиться близько 140 млн барелів сировини.
Після відмови Індії від імпорту російської нафти Москва зіткнулася з проблемою - танкери накопичуються в морі. 
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Скорочення закупівель російської нафти Індією призвело до стрімкого збільшення кількості танкерів, які простоюють біля її узбережжя та поблизу Оману останніми тижнями.
 
Попри те, що кількість суден біля Оману поступово зменшується, більшість з тих, які відпливли, тепер стоять на якорі ближче до індійського узбережжя, а інші прямують до Китаю. Лише одному судну вдалося розвантажитись. Загальний обсяг російської нафти, який наразі зберігається на танкерах, сягнув близько 140 мільйонів барелів.
 
Bloomberg пише, що минулого місяця поставки російської нафти в порти Індії різко скоротилися. Зокрема, вони впали до близько 1,2 млн барелів на день - це найнижчий показник за останні три роки.
 
В січні цей показник став ще нижчим - за перші 25 днів місяця імпорт становив в середньому 1,12 млн барелів на день. Це падіння збігається із забороною Євросоюзу на імпорт нафтопродуктів, які вироблені з російської нафти - вона набула чинності 21 січня.

 

війна в Україніросія окупантитанкеринафта

