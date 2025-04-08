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Telegraph пояснило, якими можуть бути наслідки участі військових КНР у війні в Україні

08 квітня 2025, 18:54
Telegraph пояснило, якими можуть бути наслідки участі військових КНР у війні в Україні
скриншот з відео
Ці люди можуть бути частиною загонів найманців, набраних російськими збройними силами, вважає видання.
Якщо китайські громадяни, які потрапили в полон Сил оборони України на фронті були частиною китайської армії, на Пекін мають накласти санкції.
 
Про це сказав активіст і виконавчий директор Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (IPAC) Люк де Пулфорд в інтервʼю The Telegraph.
 
"Це авторитарна вісь в дії: Північна Корея, Китай і росія. Якщо це були найманці, важливо розуміти, що це означає, що Китай толерує громадян, які надають підтримку незаконній війні путіна на місцях, продовжуючи конфлікт, який вбиває невинних і руйнує демократичні альянси. Якщо це були солдати Народно-визвольної армії, то мають бути запроваджені швидкі і значущі скоординовані санкції", – пояснив він. 
 
Видання зазначило, що відео з нібито китайськими найманцями, які воюють на боці рф у її загарбницькій війні проти України, зʼявилося в соцмережах ще минулого місяця. Імовірно, його зняли в Селидовому Донецької області. На тих кадрах було показано, як східноазійські військові розмальовують внутрішні стіни пошкодженого будинку графіті, схожими на китайські ієрогліфи. Примітно, що екіпірування та одяг цих солдатів був ідентичним тому, в якому останні місяці помічали солдатів армії рф. 
 
Крім того, на правому плечі одного з цих військових помітили шеврон з написом "БАРС". Це абревіатура російського армійського резерву – з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року він перетворився на мережу нерегулярних підрозділів.
 
російські ЗМІ стверджують, що бійці БАРСу мають невизначений правовий статус. Вони є неофіційними "добровольцями", хоча й підписували контракт з Міноборони рф.
 
Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому показано одного з двох китайських солдатів, захоплених українськими військовими в полон. Ці люди стали доказом того, що участь у війні рф проти України бере ще одна країна. На думку журналістів, правда може бути більш приземленою – ці люди можуть бути частиною загонів найманців, набраних російськими збройними силами.

 

війна в Україніросія окупанти

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