Темпи виробництва FPV-дронів в Україні значно збільшились у порівнянні з 2022 роком

Україна на сьогодні переважає росію у виготовленні FPV-дронів.

Відповідаючи на запитання, чи коректне твердження, що Україна тепер переважає ворога в кількісному та якісному виробництві дронів, він зауважив, що "якщо говорити про виготовлення FPV-дронів, то Україна на сьогодні переважає рф".

"Сфера безпілотників в Україні розвивається проривними темпами. Як розроблення, так і виробництво. Із 24 лютого 2022 року для потреб Сил оборони кодифіковано понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки виробництва українських підприємств. З них найбільша група - це БпАК та боєприпаси до них", - заявив представник Міноборони.

Гаврилюк додав, що лише торік до використання у підрозділах Сил оборони було допущено понад 250 нових зразків БПЛА різних типів та призначення. Водночас, зауважив він, потрібно розуміти, що визначальним фактором є не лише кількість розроблених та виготовлених безпілотників.

"Надважливо - це ефективність їхнього застосування та швидкість, з якою розробники можуть реагувати на зміни. Можна мати сотні тисяч дронів, але вони будуть безсилими перед засобами протидії ворога. У кластері дронів - місяць-три, і ефективність того чи іншого зразка знижується. Потрібно шукати нові способи утримання ефективності", - сказав Гаврилюк.

За його словами, технологічна "дуель" між виробниками дронів та засобів радіоелектронної боротьби це яскраво ілюструє.

"І тут перевага на боці того, чиї інженери швидше запропонують технологічне рішення, на яке у противника не буде готової відповіді. Згадайте дрони з використанням елементів штучного інтелекту. Або все частіше застосування дронів на оптоволокні як відповідь на домінування РЕБ-технологій", - додав Гаврилюк.

Крім того, він повідомив, що торік було кодифіковано та допущено до експлуатації близько 65 зразків наземних роботизованих комплексів різних типів та призначення. Гаврилюк підкреслив, що майже усі вони - українського виробництва.

"Реалії такі, що, з огляду на переваги російської армії, воювати з нею "лоб в лоб" не можна. Важливо знаходити асиметричні відповіді на їхню перевагу. Маю на увазі, наприклад, масове застосування НРК", - сказав він.

Представник міністерства зауважив, що сьогодні на фронті наземні роботи допомагають виконувати широкий спектр завдань: проводять розвідку, доставляють боєприпаси, евакуйовують поранених, мінують або розміновують території.

"Там, де це можливо, нашого солдата має замінити робот - кулеметник, сапер, логіст", - додав Гаврилюк.

Він також розповів, що минулого року відбувалася активна робота над інноваційним проєктом, який передбачає комплексне застосування наземних та повітряних роботизованих та безпілотних систем для виконання певних бойових завдань у загальній системі бойових порядків військ. Йдеться, приміром, про роботизовані опорні пункти.

"Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців ІТ-сфери", - сказав представник Міноборони.

Гаврилюк також зауважив, що вже є приклади практичної реалізації на полі бою роботизованих підрозділів.