The Economist: росія втратила до 1% чоловічого населення, захопивши лише 1,45% території України

08 грудня 2025, 09:38
Фото: з вільного доступу
Видання на основі відкритих даних, інформації від джерел та звітів оцінює втрати росії на полі бою з 24 лютого 2022 року в розмірі від одного до 1,35 мільйона одиниць живої сили.

росія за останні три роки змогла захопити тільки 1,45% території України, тоді як російські втрати в живій силі неспівставні з "успіхами". За попередніми даними, рф могла втратити на війні до 1% довоєнного дорослого чоловічого населення.

Про це повідомляє The Economist.

Видання на основі відкритих даних, інформації від джерел та звітів оцінює втрати росії на полі бою з 24 лютого 2022 року в розмірі від одного до 1,35 мільйона одиниць живої сили. Це більше, ніж було вбито та поранено солдатів США за весь час Другої світової війни.

"Можливо, 1% довоєнного чоловічого населення росії працездатного віку загинув в Україні. За словами Марко Рубіо, державного секретаря Америки, у першій половині 2025 року загинуло 100 000 російських військовослужбовців", - сказано у матеріалі.

Росіяни також змогли захопити у 2025 році 4562 квадратних кілометри української території, у 2024 році - 3734 квадратних кілометрів. В листопаді 2025 року рф мала найбільший місячний темп просування за рік - росіяни змогли окупувати 690 квадратних кілометрів.

Однак навіть попри те, що у 2025 році через численні проблеми України просування рф дещо пришвидшилося, загальний прогрес росіян залишається дуже повільним. Загалом за останні три роки, з осені 2022 року, рф змогла захопити лише додаткові 1,45% території України.

"Жодне велике місто не переходило з рук в руки. росія намагалася повністю захопити Покровськ, який з населенням 61 тисяч осіб був лише 73-м за величиною містом України до війни, протягом 14 місяців. Навіть зараз місто впало не повністю", - нагадує видання.

При цьому, якщо рф хоче отримати повний контроль над чотирма східними регіонами України - Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями - їй потрібно захопити ще 20 345 квадратних кілометрів. Навіть за темпів 2025 року росія буде робити це аж до травня 2028 року, а кількість російських втрат складе шалені цифри.

До того ж, зараз більша частина бойових дій в Україні ведеться у міських умовах. Це не призводить до великих територіальних поступок з боку України, але може призвести до важливих стратегічних перемог рф в майбутньому.

