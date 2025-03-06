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Трамп і путін вже діють як геополітичні союзники, і Європа для них є спільним ворогом – Politico

06 березня 2025, 16:09
Трамп і путін вже діють як геополітичні союзники, і Європа для них є спільним ворогом – Politico
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Обидва прагнуть бачити Європу більш роз'єднаною та поділеною на сфери впливу, пише видання
Президент США Дональд Трамп ненавидить Європейський союз і, ймовірно, прагне зруйнувати його, аби напряму взаємодіяти з кожною країною Європи окремо.
 
Про це пише Politico.
 
Видання зазначає, що Трамп не зміг розколоти ЄС під час своєї першої каденції, коли країни блоку спільно протистояли його тарифній війні проти Європи. Однак зараз війна в Україні породила суперечки всередині ЄС, і Вашингтон може ними скористатися.
 
"Поштовх адміністрації Трампа проти ЄС тепер узгоджується з давньою ворожістю кремля до блоку та викликає кризу в інституціях Брюсселя", – йдеться у публікації. 
 
Проблемою для ЄС зокрема є принцип консенсусу, тобто одноголосного ухвалення усіх стратегічних рішень. Це заважає оперативно реагувати як на події у контексті російської агресії проти України, так і на дії Вашингтона.
 
У той час як екстрений саміт Європейської Ради щодо подальшої допомоги Україні ймовірно закінчиться нічим через позицію Угорщини, на перший план виходить спільна дипломатична ініціатива Франції та Великої Британії, до якої також підключено Туреччину та Канаду, але не запрошено проросійські Угорщину та Словаччину.
 
Криза "переміщує центр тяжіння Європи назад до національних столиць", — сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор аналітичного центру Eurasia Group у Європі. 
 
Неназваний європейський дипломат заявив Politico, що ЄС зможе пережити ураган Трампа, хоча буде не просто. 
 
"ЄС тримається на волосині, але щоразу це робить нас сильнішими", - сказав він.
 
Більш песимістичні спостерігачі в Європі стверджують, що адміністрація Трампа налаштована на сприяння популістським націоналістичним силам у Європі, щоб допомогти знищити ЄС і повернути його назад до набагато більш вільної конфедерації країн, усі з яких будуть більше залежні від Сполучених Штатів — або, можливо, від росії.
Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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