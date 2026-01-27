Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп: Іран прагне нової угоди, незважаючи на військову присутність США

27 січня 2026, 11:21
Трамп: Іран прагне нової угоди, незважаючи на військову присутність США
Фото: DW
Трамп підтвердив, що до Центрального командування США вже перекинуто "велику армію", включно з винищувачами F-15 та F-35, літаками-заправниками та системами ППО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "щиро хоче дипломатичного врегулювання" та прагне укласти нову угоду. Це сталося на тлі прибуття до регіону ударної групи авіаносця "Авраам Лінкольн" та обговорення у Білому домі можливих військових ударів.

Про це повідомляє Axios.

Трамп підтвердив, що до Центрального командування США вже перекинуто "велику армію", включно з винищувачами F-15 та F-35, літаками-заправниками та системами ППО. Він зазначив, що, незважаючи на військову підготовку, Тегеран кілька разів виходив на контакт з Вашингтоном.

Білий дім висунув Ірану низку вимог для будь-якої потенційної угоди: повне вивезення збагаченого урану, обмеження ракетного арсеналу, припинення підтримки регіональних збройних угруповань та заборона незалежного збагачення урану. Іран висловив готовність до переговорів, але поки не погодився на ці умови.

Трамп також нагадав про події червневої ірано-ізраїльської "12-денної війни", заявивши, що підтримка США запобігла катастрофі та знищила частину іранського ракетного потенціалу. Розвідка США оцінює, що ядерні об’єкти Ірану серйозно пошкоджені, проте стан запасів урану залишається невідомим.

На тлі цих подій регіон переживає хвилю антиурядових протестів, що почалися наприкінці 2025 року після обвалу національної валюти та економічної кризи. Силове придушення заворушень призвело до загибелі тисяч людей.

