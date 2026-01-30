Трамп оголосив надзвичайний стан у США через загрози з боку Куби

Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з росією, Китаєм та Іраном.

Президент США Дональд Трамп у четвер, 29 січня, оголосив надзвичайний стан, заявивши, що політика кубинського уряду загрожує національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.

Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань Хамас і "Хезболла". За його словами, Куба дозволяє розміщення російських і китайських розвідувальних та військових об’єктів, які стежать за США.

Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США "не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби".

У межах надзвичайного стану Трамп дозволив запроваджувати додаткові мита на товари з країн, які прямо або опосередковано постачають Кубі нафту. Рішення про такі мита ухвалюватимуть після перевірок Міністерства торгівлі та консультацій з іншими відомствами. Остаточне слово залишиться за президентом США.

Указ набуде чинності 30 січня.

Куба зробила жорстку заяву щодо дій США, звинувативши Вашингтон у підготовці нової хвилі економічного тиску та можливій повній блокаді постачання палива на острів.

"Ми засуджуємо перед усім світом цей брутальний акт агресії проти Куби та її народу, який уже понад 65 років зазнає найтривалішої й найжорстокішої економічної блокади, що будь-коли застосовувалася проти цілої нації", - заявив глава МЗС.

У Гавані вважають, що єдиною реальною загрозою миру, безпеці та стабільності в регіоні залишається політика США.