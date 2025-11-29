Трамп оголосив про "закриття" повітряного простору над Венесуелою

Таке оголошення фактично означає запровадження безполітної зони, яка забороняє будь-які польоти над визначеною територією — як цивільні, так і військові.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про повне «закриття» повітряного простору над Венесуелою.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми — будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", — написав Трамп.

Таке оголошення фактично означає запровадження безполітної зони, яка забороняє будь-які польоти над визначеною територією — як цивільні, так і військові. На тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою ця заява може свідчити про підготовку до можливих операцій у повітряному просторі південноамериканської країни.

Напередодні Трамп повідомив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші. За даними The New York Times, минулого тижня американський президент провів телефонну розмову з лідером Венесуели, під час якої вони обговорили можливу зустріч.

Раніше агентство Reuters писало, що адміністрація Трампа готує новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою, який може бути розпочато найближчими днями. Водночас журналісти не змогли підтвердити точний масштаб і терміни цих дій, а також чи ухвалив президент остаточне рішення.