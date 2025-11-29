Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп оголосив про "закриття" повітряного простору над Венесуелою

29 листопада 2025, 15:30
Трамп оголосив про
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Таке оголошення фактично означає запровадження безполітної зони, яка забороняє будь-які польоти над визначеною територією — як цивільні, так і військові.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про повне «закриття» повітряного простору над Венесуелою.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми — будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", — написав Трамп.

Таке оголошення фактично означає запровадження безполітної зони, яка забороняє будь-які польоти над визначеною територією — як цивільні, так і військові. На тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою ця заява може свідчити про підготовку до можливих операцій у повітряному просторі південноамериканської країни.

Напередодні Трамп повідомив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші. За даними The New York Times, минулого тижня американський президент провів телефонну розмову з лідером Венесуели, під час якої вони обговорили можливу зустріч.

Раніше агентство Reuters писало, що адміністрація Трампа готує новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою, який може бути розпочато найближчими днями. Водночас журналісти не змогли підтвердити точний масштаб і терміни цих дій, а також чи ухвалив президент остаточне рішення.

СШАДональд ТрампВенесуела

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється