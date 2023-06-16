Трамп постане перед судом у січні за новим позовом письменниці, яка відсудила в нього $5 млн

Згідно із документом, розгляд розпочнеться 15 січня 2024 року.

Колишній президент США Дональд Трамп у січні 2024 року постане перед судом за новим позовом письменниці і колумністки Джин Керролл, яка раніше виграла справу про сексуальне насильство і наклеп на суму 5 мільйонів доларів. Відповідну постанову виніс окружний суддя.

Про це повідомляє NBC News.

Суд розглядатиме позов Керролл, яка вимагає від Трампа відшкодування збитків у розмірі 10 мільйонів доларів.

Адвокати колумністки доповнити позов до Трампа. Підставою для цього стали нещодавні висловлювання експрезидента, який в ефірі CNN назвав заяви Керролл "фальшивими" і "вигаданими".

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань при обшуках на віллі колишнього президента США Дональда Трампа виявило 11 комплектів секретних документів.