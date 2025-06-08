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Трамп розпорядився направити 2 тисячі бійців Національної гвардії у Каліфорнію для придушення заворушень

08 червня 2025, 14:21
Трамп розпорядився направити 2 тисячі бійців Національної гвардії у Каліфорнію для придушення заворушень
Фото: UNSPLASH
Заворушення через діяльність імміграційної служби відбуваються також в Окленді і Сан-Франциско.
Президент США Дональд Трамп наказав розгорнути 2 000 бійців Національної гвардії у Лос-Анджелесі штат Каліфорнія для придушення протестів, спричинених імміграційними рейдами.
 
Про це повідомляє The New York Times.
 
Дональд Трамп розпорядився розгорнути підрозділи Національної гвардії всупереч волі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який назвав рішення лідер США "навмисно провокативним" і попередив, що воно може лише загострити ситуацію.
 
Ньюсом зазначив, що місцева поліція мала достатньо ресурсів для контролю над порядком.
 
Розгортання Національної гвардії є доволі унікальним: Трамп обійшов повноваження губернатора Гевіна Ньюсома. Востаннє це сталося, коли президент Ліндон Б. Джонсон направив війська до Алабами для захисту демонстрантів за громадянські права в 1965 році.
 
Міністр оборони Піт Хегсет у суботу ввечері заявив у мережі X, що Пентагон "негайно мобілізує Національну гвардію", і зазначив, що у разі продовження заворушень за його наказом буде мобілізовано підрозділи морської піхоти США, які розміщуються в гарнізоні Пендлтон і наразі перебувають у стані підвищеної готовності.
 
Наразі у штаті Каліфорнія відбуваються масові заворушення, пов’язані з імміграційною політикою Дональда Трампа.
 
Протести розпочалися після того, як 6 червня імміграційна служба ICE провела рейди в Лос-Анджелесі, під час яких було затримано понад 100 осіб, включно з дітьми.
У відповідь демонстранти вийшли на вулиці, де відбулися зіткнення з федеральними агентами, які застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.
 
На думку ЗМІ, ці заворушення можуть стати додатковою проблемою для Трампа під час святкування 14 червня свого дня народження та 250-річчя армії США.

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