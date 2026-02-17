Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп відвідає Олімпіаду, якщо збірна США з хокею вийде у фінал

17 лютого 2026, 14:55
Трамп відвідає Олімпіаду, якщо збірна США з хокею вийде у фінал
Після групового етапу збірна США з хокею вийшла до чвертьфіналу Олімпіади.

Президент США Дональд Трамп приїде на Олімпійські ігри до Італії у разі виходу чоловічої американської збірної до фіналу олімпійського хокейного турніру.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Зазначається, що Трамп планує відвідати фінал хокейного турніру та церемонію закриття Олімпійських ігор, які відбудуться 22 лютого 2026 року.
 
Після групового етапу збірна США вийшла до чвертьфіналу хокейного турніру, в якому 18 лютого зіграє з переможцем матчу між командами Швеції та Латвії.
 
Після десятого дня Норвегія все ще продовжує лідирувати у загальному заліку. Натомість США "відбилося від атаки" Нідерландів, які піднялися на четверте місце і програють американцям лише за кількістю других і третіх місць. 
