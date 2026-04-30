Трамп задумав скоротити війська у Німеччині

30 квітня 2026, 09:26
Фото: Great again
Він пообіцяв швидке рішення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість скорочення американського військового контингенту в Німеччині.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. 

За словами Трампа, остаточне рішення можуть ухвалити вже найближчим часом.

Заява пролунала на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Берліном. Зокрема, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував політику США щодо Ірану, звинувативши американську сторону у відсутності чіткої стратегії.

У відповідь Трамп різко відреагував, заявивши, що Мерц не розуміє, про що говорить, і звинуватив його у поблажливому ставленні до можливого отримання Іраном ядерної зброї.

Адміністрація США також неодноразово критикувала союзників по НАТО за недостатню участь у спільних військових зусиллях, зокрема у протистоянні Ірану.

За даними Пентагону, станом на кінець 2025 року в Європі дислоковано понад 68 тисяч американських військових, із яких більш як половина – близько 36 тисяч – перебувають у Німеччині.

Однак в той же час стало відомо, що офіцер США працюватиме в штабі Бундесверу.

 

