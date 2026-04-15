Трамп залишився без підтримки союзників

15 квітня 2026, 08:55
США знову не отримали підтримки в питаннях Близького Сходу.
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність союзників підтримати дії в Ормузькій протоці, проте європейські чиновники вказують на відсутність реальної готовності до таких кроків.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Вашингтон наполягає на участі партнерів у забезпеченні безпеки судноплавства біля узбережжя Ірану, однак, за даними європейських джерел, конкретного прогресу у створенні військово-морської місії поки що немає.
 
Велика Британія і Франція мають намір обговорити це питання на окремій зустрічі, але союзники не готові спрямовувати ресурси до встановлення стійкого припинення вогню. Переговори здебільшого зосереджені на дипломатичних зусиллях щодо врегулювання конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном, а не на військових заходах.
 
При цьому навіть між Лондоном і Парижем немає повної згоди щодо формату можливої операції, включно з роллю США в ній. Дипломати воліють дочекатися розвитку мирних переговорів, перш ніж переходити до конкретних рішень. Франція виступає за координацію з Іраном і участь країн, які не викликають напруги в Тегерана, тоді як деякі союзники вважають присутність США небажаним фактором.
 
Водночас Париж і Лондон сходяться в необхідності мандата ООН, хоча його отримання ускладнюється позицією ключових держав. Після початку бомбардувань Іран обмежив прохід через протоку, що викликало зростання світових цін на енергоносії.
 
У відповідь Трамп зажадав допомоги союзників для відновлення судноплавства, однак підтримки не отримав. Президент Фінляндії Александер Стубб зазначив: "У цьому є так багато різних складних аспектів". Він також додав: "Зараз Іран тримає багато карт у своїх руках".
 
Наразі обговорюється можливість майбутньої місії за участю десятків країн, однак її планування перебуває на ранній стадії. Європейські держави розглядають різні варіанти, включно з супроводом суден або використанням спеціалізованих систем, але остаточні рішення відкладаються до стабілізації ситуації.

 

