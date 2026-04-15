Трамп залишився без підтримки союзників

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність союзників підтримати дії в Ормузькій протоці, проте європейські чиновники вказують на відсутність реальної готовності до таких кроків.

Вашингтон наполягає на участі партнерів у забезпеченні безпеки судноплавства біля узбережжя Ірану, однак, за даними європейських джерел, конкретного прогресу у створенні військово-морської місії поки що немає.

Велика Британія і Франція мають намір обговорити це питання на окремій зустрічі, але союзники не готові спрямовувати ресурси до встановлення стійкого припинення вогню. Переговори здебільшого зосереджені на дипломатичних зусиллях щодо врегулювання конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном, а не на військових заходах.