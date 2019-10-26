Трамп зняв мита з низки українських товарів

Щодо яких саме видів продукції діятиме пільговий режим торгівлі, не сказано

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 25 жовтня, відновив режим безмитної торгівлі, що діє щодо окремих товарів з України.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що Україна "домоглася прогресу в забезпеченні адекватного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності". Указ президента набуде чинності через п'ять днів після його опублікування, передає LB.ua

У документі йдеться, що в грудні 2017 року режим торгових преференцій для низки товарів з України було припинено, оскільки в країні недостатньо дотримувався захист інтелектуальних прав.

В офісі торгового представника США зазначили, що скасування мит торкнеться товарів, постачання яких до введення в 2017 році відповідних обмежень становили приблизно третину від обсягу безмитного українського експорту в США на загальну суму 36 млн доларів.

Щодо яких саме видів продукції діятиме пільговий режим торгівлі, у заяві Трампа не сказано.

Зазначимо, режим безмитної торгівлі в США діє в рамках програми Генеральної системи торгових преференцій. Вона діє переважно для бідних країн, а також для країн, що розвиваються, вироби з них не обкладаються митом. Ця перевага в 2017 році діяла для близько 3500 товарів з України.

У 2014 році Україна була 79-ю за обсягами експорту в США, товарообіг між країнами тоді становив всього 2,2 мільярда доларів США.