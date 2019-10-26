НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп у п'ятницю, 25 жовтня, відновив режим безмитної торгівлі, що діє щодо окремих товарів з України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп зняв мита з низки українських товарів
Щодо яких саме видів продукції діятиме пільговий режим торгівлі, не сказано
Фото: reuters.com
Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що Україна "домоглася прогресу в забезпеченні адекватного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності". Указ президента набуде чинності через п'ять днів після його опублікування, передає LB.ua
У документі йдеться, що в грудні 2017 року режим торгових преференцій для низки товарів з України було припинено, оскільки в країні недостатньо дотримувався захист інтелектуальних прав.
В офісі торгового представника США зазначили, що скасування мит торкнеться товарів, постачання яких до введення в 2017 році відповідних обмежень становили приблизно третину від обсягу безмитного українського експорту в США на загальну суму 36 млн доларів.
Щодо яких саме видів продукції діятиме пільговий режим торгівлі, у заяві Трампа не сказано.
Зазначимо, режим безмитної торгівлі в США діє в рамках програми Генеральної системи торгових преференцій. Вона діє переважно для бідних країн, а також для країн, що розвиваються, вироби з них не обкладаються митом. Ця перевага в 2017 році діяла для близько 3500 товарів з України.
У 2014 році Україна була 79-ю за обсягами експорту в США, товарообіг між країнами тоді становив всього 2,2 мільярда доларів США.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 10 2019 12:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles