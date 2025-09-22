Трамп зустрінеться з арабськими лідерами для обговорення війни в Газі

Білий дім уже розіслав запрошення на зустріч, яка, як очікується, відбудеться у вівторок о 14:30 за східним часом.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з групою арабських і мусульманських лідерів у Нью-Йорку, щоб обговорити шляхи припинення війни в Секторі Газа.

Про це повідомляє Axios.

Як пише видання, Білий дім уже розіслав запрошення на зустріч, яка, як очікується, відбудеться у вівторок о 14:30 за східним часом.

Причому саміт буде за кілька днів до зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 29 вересня. Також він відбуватиметься на тлі хвилі визнань Палестини та погроз Ізраїлю відповісти шляхом анексії частин Західного берега.

Як розповіли офіційні арабські особи, на саміт запрошені лідери Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Єгипту, Йорданії та Туреччини.

Ба більше, Білий дім хоче, щоб запрошені арабські та мусульманські країни взяли участь у післявоєнному плані для Гази і навіть направили війська для стабілізаційних сил, які замінять армію Ізраїлю.

Очікується, що лідери арабських країн попросять Трампа чинити тиск на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, щоб той припинив війну в Секторі Гази і утримався від анексії частин Західного берега.

ОАЕ вже дали зрозуміти Білому дому, що анексія Ізраїлем Західного берега річки Йордан може призвести до карху Авраамових угод. Як відомо, ці угоди є ключовим зовнішньополітичним досягненням Трампа за час його першої президентської посади.

Також джерела повідомили, що президент США планує того ж дня, 23 вересня, провести окрему зустріч із лідерами кількох країн Перської затоки. Йдеться про Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Оман, Бахрейн і Кувейт.

"Ключовим питанням на цій зустрічі стане стурбованість країн Перської затоки у зв'язку з ізраїльським ударом по лідерах Хамас у Катарі. Це була перша в історії ізраїльська атака на одну з країн Перської затоки", - пише Axios.

Як заявляють офіційні особи арабських країн, держави Перської затоки хочуть отримати від адміністрації Трампа запевнення в тому, що подібні напади більше не повторюватимуться.