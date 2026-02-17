Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп звернувся з попередженням до України перед переговорами в Женеві

17 лютого 2026, 09:53
Трамп звернувся з попередженням до України перед переговорами в Женеві
Трамп вимагає від України активної участі в переговорах.
Президент США Дональд Трамп очікує активної участі Києва в майбутньому переговорному процесі в Женеві. Самі переговори відбудуться 17-18 лютого, сторони порушуватимуть питання, пов'язані з безпекою.
 
Про це повідомляє Білий дім на своєму YouTube-каналі.
 
Під час спілкування з представниками ЗМІ глава Білого дому прокоментував майбутню зустріч у Женеві за участю делегації США. Журналісти поцікавилися, яких результатів він очікує від цих контактів і яку роль у них має відіграти Україна. Відповідаючи на запитання, Дональд Трамп наголосив на значущості майбутніх перемовин і зазначив, що, на його думку, Україна має якнайшвидше долучитися до діалогу.
 
Він дав зрозуміти, що Вашингтон розраховує саме на такий крок з боку Києва і вважає участь української сторони необхідним елементом подальшого процесу.
 
Зазначимо, що українська делегація прибула до Женеви для участі в черговому етапі переговорів у тристоронньому форматі. Новий раунд діалогу стартує вже завтра, про що офіційно повідомив керівник делегації секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров.
 
"Українська делегація вже прибула до Женеви. Завтра починаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі", - написав Умеров.
 
За його словами, порядок денний зустрічі погоджено заздалегідь, а представники України повністю готові до роботи. Секретар РНБО наголосив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог і предметні обговорення з безпекових та гуманітарних питань. Мета переговорів - просування до гідного і сталого миру.
 
У Женеві відбудеться вже третій раунд консультацій за участю України, росії та США. Раніше сторони двічі зустрічалися в Абу-Дабі. До складу української делегації увійшли Рустем Умеров і керівник ОП Кирило Буданов. Київ має намір порушити тему так званого енергетичного перемир'я.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

