Цахал оголосив про шестигодинний коридор для евакуації цивільних у Газі – CNN

Армія оборони Ізраїлю у п’ятницю оголосила про шестигодинне вікно для евакуаційного коридору з півночі сектору Гази на південь.

Про це повідомляє CNN.

Коридор уздовж вулиці Салах аль-Дін буде відкритий з 10:00 до 16:00 за місцевим часом.

Як зазначив координатор урядової діяльності Ізраїлю на територіях (COGAT), у четвер 80 тисяч людей перемістилися з півночі Гази через евакуаційний коридор.

Також, за даними представника прикордонної служби Єгипту, у країну прибули у четвер 699 іноземних громадян, евакуйовані з Гази через прикордонний пункт "Рафах". Загальна кількість евакуйованих іноземців перевищила 2000 осіб.