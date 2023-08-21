Туреччина, Катар та росія говорять про вивезення зерна без України – The Telegraph
Туреччина, Катар та росія могли вести переговори про експорт зерна без участі України.
Про це пише The Telegraph.
Організацією процесу нібито займається глава Татарстану.
"Він підтримує вторгнення росії в Україну і перебуває під санкціями США, але не ЄС. Мінніханов відвідав Угорщину та наполягає на підписанні угоди з Катаром і Туреччиною, яка дозволить прискорити експорт зерна в Африку", – йдеться у повідомленні.
В Україні наголошували, що будь-яка зернова угода без Києва спонукатиме росію красти більше зерна з окупованих територій.
Bild раніше писав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і глава Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані можуть підписати нову зернову угоду під час візиту в Угорщину цієї неділі.
Туреччина, Катар чи росія цю інформацію офіційно не коментували.