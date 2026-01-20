Туск закликав країни ЄС жорсткіше відстоювати свої інтереси

Заява польського прем’єра пролунала на фоні загострення кризи з претензіями Трампа на Гренландію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав європейські держави рішуче захищати свої інтереси і припинити політику "умиротворення", яка, на його думку, веде до приниження та відсутності результатів.

Про це він заявив у своєму X.

"Умиротворення – це завжди прояв слабкості. Європа не може дозволити собі слабкість – ані щодо ворогів, ані щодо союзника. Умиротворення закінчується відсутністю результатів – крім приниження. У цей час дуже потрібні європейська наполегливість і впевненість", – зазначив Туск, не називаючи конкретно США чи президента Дональда Трампа.

Заява польського прем’єра пролунала на фоні загострення кризи з претензіями Трампа на Гренландію та погрозами введення мит проти європейських союзників. Водночас низка країн підтримала Данію у її позиції щодо захисту острова або відмовилася приєднуватися до ініційованої Трампом "Ради миру".

Туск наголосив, що Європі зараз важливо діяти єдиним фронтом і демонструвати готовність відстоювати власні інтереси у будь-якій геополітичній ситуації.