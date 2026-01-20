Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Туск закликав країни ЄС жорсткіше відстоювати свої інтереси

20 січня 2026, 20:43
Туск закликав країни ЄС жорсткіше відстоювати свої інтереси
Фото: Shutterstock
Заява польського прем’єра пролунала на фоні загострення кризи з претензіями Трампа на Гренландію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав європейські держави рішуче захищати свої інтереси і припинити політику "умиротворення", яка, на його думку, веде до приниження та відсутності результатів.

Про це він заявив у своєму X.

"Умиротворення – це завжди прояв слабкості. Європа не може дозволити собі слабкість – ані щодо ворогів, ані щодо союзника. Умиротворення закінчується відсутністю результатів – крім приниження. У цей час дуже потрібні європейська наполегливість і впевненість", – зазначив Туск, не називаючи конкретно США чи президента Дональда Трампа.

Заява польського прем’єра пролунала на фоні загострення кризи з претензіями Трампа на Гренландію та погрозами введення мит проти європейських союзників. Водночас низка країн підтримала Данію у її позиції щодо захисту острова або відмовилася приєднуватися до ініційованої Трампом "Ради миру".

Туск наголосив, що Європі зараз важливо діяти єдиним фронтом і демонструвати готовність відстоювати власні інтереси у будь-якій геополітичній ситуації.

Дональд ТускПольщаДональд ТрампГренландіяЄвросоюзРада миру

Останні матеріали

Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 00:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється