Туск звинуватив спецслужби рф в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави минулого року

Глава польського уряду наголосив, що частину підозрюваних затримали.

"Усіх інших установлено і їх розшукують. Ми вас усіх знайдемо", – заявив Туск.

Пожежа у ТЦ Marywilska сталася 12 травня 2024 року, тоді повністю згоріло 1,4 тис. магазинів і підприємств сфери послуг, зазначає RMF24.

Радіостанція зазначає, що 11 травня 2025 року спільну заяву про пожежу в Marywilska зробили Туск, міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Адам Боднар і глава МВС країни Томаш Семоняк. За їхньою версією, зловмисників організовувала й скеровувала невстановлена особа, яка проживає на території рф.

Згідно із заявою Семоняка, Боднара й Туска, є докладна інформація, як діяли палії. Польська влада "повна рішучості" притягнути до відповідальності винуватців пожежі та співпрацює у цьому питанні з Литвою, де деякі підозрювані також вели диверсійну діяльність, заявили у Варшаві.