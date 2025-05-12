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Туск звинуватив спецслужби рф в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави минулого року

12 травня 2025, 08:55
Туск звинуватив спецслужби рф в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави минулого року
Фото: Shutterstock
Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують.
 Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
"Тепер ми достеменно знаємо, що причиною великої пожежі в торговельному центрі Marywilska у Варшаві став підпал, замовлений російськими спецслужбами", – написав він.
 
Глава польського уряду наголосив, що частину підозрюваних затримали.
 
"Усіх інших установлено і їх розшукують. Ми вас усіх знайдемо", – заявив Туск.
 
Пожежа у ТЦ Marywilska сталася 12 травня 2024 року, тоді повністю згоріло 1,4 тис. магазинів і підприємств сфери послуг, зазначає RMF24.
 
Радіостанція зазначає, що 11 травня 2025 року спільну заяву про пожежу в Marywilska зробили Туск, міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Адам Боднар і глава МВС країни Томаш Семоняк. За їхньою версією, зловмисників організовувала й скеровувала невстановлена особа, яка проживає на території рф.
 
Згідно із заявою Семоняка, Боднара й Туска, є докладна інформація, як діяли палії. Польська влада "повна рішучості" притягнути до відповідальності винуватців пожежі та співпрацює у цьому питанні з Литвою, де деякі підозрювані також вели диверсійну діяльність, заявили у Варшаві.

 

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