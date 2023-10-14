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Тимчасовим коридором до українських портів зайшли під завантаження вже 25 суден

14 жовтня 2023, 16:53
Тимчасовим коридором до українських портів зайшли під завантаження вже 25 суден
Фото: з вільних джерел
Крім того, Кубраков зазначив, що росіяни цілеспрямовано знищують інфраструктуру, задіяну в агроекспорті.

Від початку роботи тимчасового коридору для цивільних суден до українських портів зайшли під завантаження вже 25 суден.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

росія створює загрози для судноплавства в Чорному морі, але українські військові знають як дати відчутну відсіч окупантам. Завдяки цьому ми змогли створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден. У світі він вже отримав назву "український коридор".

"На сьогоднішній день вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, Кубраков зазначив, що росіяни цілеспрямовано знищують інфраструктуру, задіяну в агроекспорті.
 
"17 масованих атак з моменту виходу росії з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тис. тонн знищеного зерна – це спроба росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів", - додав він.
 
портивійна в Українісуднаросія окупанти

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