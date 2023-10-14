Тимчасовим коридором до українських портів зайшли під завантаження вже 25 суден
Від початку роботи тимчасового коридору для цивільних суден до українських портів зайшли під завантаження вже 25 суден.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
росія створює загрози для судноплавства в Чорному морі, але українські військові знають як дати відчутну відсіч окупантам. Завдяки цьому ми змогли створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден. У світі він вже отримав назву "український коридор".
"На сьогоднішній день вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу", - йдеться в повідомленні.