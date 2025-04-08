Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС має тривати до настання стійкого миру – Чернишов

Міністерство нац'єдності уважно відстежує всі процеси й бере активну участь у міжнародних консультаціях, наголосив міністр

Тимчасовий захист для українських громадян у країнах Європейського союзу (ЄС) має тривати до настання стійкого миру в Україні.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Так він прокоментував інформацію видання Euroactiv про те, що в ЄС досі не визначилися з подальшою долею Директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє 4,3 млн українців жити і працювати в Європі, у разі завершення війни росії проти України.

Він нагадав, що Рада ЄС продовжила дію Директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року. "Говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир. Наші міжнародні партнери абсолютно чітко це розуміють", – сказав Чернишов. За його словами, Міністерство нац'єдності уважно відстежує всі процеси й бере активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців.​

Нагадаємо, речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 7 квітня у Брюсселі, сказав, що ЄК наразі не ухвалила рішення про продовження статусу тимчасового захисту для українців після березня 2026 року, але розмірковує про можливість надання їм інших статусів для продовження перебування на території Євросоюзу.