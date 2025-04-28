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У Білому домі готуються відновити переговори з КНДР

28 квітня 2025, 08:36
У Білому домі готуються відновити переговори з КНДР
Фото: EPA/UPG
Адміністрація Трампа також планує зустріч президента США з лідером Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп почав готуватися до відкриття діалогу з Північною Кореєю. 

Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на джерела серед посадовців.

Журналісти пишуть, що Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче знову встановити контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. 

Він також зацікавлений у можливій особистій зустрічі. 

Видання додає, що команда з питань національної безпеки Трампа почала попередню підготовку до відкриття діалогу, а один з колишніх посадовців сказав, що адміністрація займається початковим плануванням, щоб бути готовими до того, що увага Дональда Трампа перемкнеться на КНДР - для чого може бути достатньо "одного красномовного листа" від Кім Чен Ина. 

Ще на початку року Дональд Трамп казав, що планує відновити контакт із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, що майже місяць тому Трамп назвав південнокорейського диктатора "розумним хлопцем".

 

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