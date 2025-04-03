У Білому домі назвали причину чому Трамп не включив до списку мит рф
03 квітня 2025, 09:09
Фото: DW
До списку також не увійшли Куба, білорусь і Північна Корея
росія залишилася осторонь, тому що санкції США вже "виключають будь-яку значущу торгівлю".
Про це порталу Axios розповіла прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Водночас, як зазначає видання, США, як і раніше, більше торгують із росією, ніж із деякими країнами, які потрапили до списку мит Трампа, такими як Маврикій або Бруней.
Зокрема, до списку занесли навіть віддалені й практично безлюдні території, такі як Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану і Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом - території Нової Зеландії та Норвегії відповідно.
Водночас до списку не увійшли, наприклад, Куба, білорусь і Північна Корея.
Як зазначила Лівітт, причина в тому, що наявні мита і санкції щодо них і так "занадто високі".
При цьому, за її словами, росія все ще може зіткнутися з "додатковими жорсткими санкціями".
Ще дві великі економіки, виключені зі списку Трампа, - це Канада і Мексика. Лівітт підтвердила, що це сталося тому, що Трамп уже ввів 25%-ві мита на обидві країни.
Axios нагадує, що вартість торгівлі між США та росією різко впала з приблизно 35 мільярдів доларів у 2021 році до 3,5 мільярдів доларів минулого року.
Нагадємо, що президент США Дональд Трамп ввів нові безпрецедентні мита для безлічі країн з мінімальною ставкою в 10%, зокрема і для України. При цьому в списку відсутні такі країни як росія, КНДР і білорусь.