У Білому домі назвали причину чому Трамп не включив до списку мит рф

росія залишилася осторонь, тому що санкції США вже "виключають будь-яку значущу торгівлю".

Водночас, як зазначає видання, США, як і раніше, більше торгують із росією, ніж із деякими країнами, які потрапили до списку мит Трампа, такими як Маврикій або Бруней.

Зокрема, до списку занесли навіть віддалені й практично безлюдні території, такі як Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану і Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом - території Нової Зеландії та Норвегії відповідно.

Водночас до списку не увійшли, наприклад, Куба, білорусь і Північна Корея.

Як зазначила Лівітт, причина в тому, що наявні мита і санкції щодо них і так "занадто високі".

При цьому, за її словами, росія все ще може зіткнутися з "додатковими жорсткими санкціями".

Ще дві великі економіки, виключені зі списку Трампа, - це Канада і Мексика. Лівітт підтвердила, що це сталося тому, що Трамп уже ввів 25%-ві мита на обидві країни.