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У Білому домі назвали причину чому Трамп не включив до списку мит рф

03 квітня 2025, 09:09
У Білому домі назвали причину чому Трамп не включив до списку мит рф
Фото: DW
До списку також не увійшли Куба, білорусь і Північна Корея
росія залишилася осторонь, тому що санкції США вже "виключають будь-яку значущу торгівлю".
 
Про це порталу Axios розповіла прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
 
Водночас, як зазначає видання, США, як і раніше, більше торгують із росією, ніж із деякими країнами, які потрапили до списку мит Трампа, такими як Маврикій або Бруней.
 
Зокрема, до списку занесли навіть віддалені й практично безлюдні території, такі як Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану і Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом - території Нової Зеландії та Норвегії відповідно.
 
Водночас до списку не увійшли, наприклад, Куба, білорусь і Північна Корея.
 
Як зазначила Лівітт, причина в тому, що наявні мита і санкції щодо них і так "занадто високі".
 
При цьому, за її словами, росія все ще може зіткнутися з "додатковими жорсткими санкціями".
 
Ще дві великі економіки, виключені зі списку Трампа, - це Канада і Мексика. Лівітт підтвердила, що це сталося тому, що Трамп уже ввів 25%-ві мита на обидві країни.
 
Axios нагадує, що вартість торгівлі між США та росією різко впала з приблизно 35 мільярдів доларів у 2021 році до 3,5 мільярдів доларів минулого року.
 
Нагадємо, що президент США Дональд Трамп ввів нові безпрецедентні мита для безлічі країн з мінімальною ставкою в 10%, зокрема і для України. При цьому в списку відсутні такі країни як росія, КНДР і білорусь.
білий дімвійна в Україніросія окупанти

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