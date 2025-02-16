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У Білому домі заявили, що відмова Зеленського підписати угоду про корисні копалини була "недалекоглядною"

16 лютого 2025, 19:51
У Білому домі заявили, що відмова Зеленського підписати угоду про корисні копалини була
Фото: DW
Речник заявив, що угода про корисні копалини дозволить американським платникам податків "повернути" гроші, надіслані Києву, і водночас сприятиме зростанню української економіки
Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз назвав "недалекоглядним" рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.
 
Про це заявив Г'юз, якого цитує АР.
 
"Президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні", -  наголосив Г'юз.
 
Речник заявив, що угода про корисні копалини дозволить американським платникам податків "повернути" гроші, надіслані Києву, і водночас сприятиме зростанню української економіки.
 
За його словами, Білий дім вважає, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною тривалого миру".
 
"США визнають це, росіяни визнають це, і українці повинні визнати це", – сказав речник.
 
За словами одного з нинішніх і одного з колишніх українських високопосадовців, пропозиція США не передбачала жодних конкретних гарантій безпеки Україні.
 
"Я не дозволив міністрам підписати відповідну угоду, тому що, на мою думку, вона не готова захистити нас, наші інтереси", – сказав Зеленський у суботу в Мюнхені.
 
За словами джерела агентства, Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс не обговорювали деталі американського документа під час зустрічі в п'ятницю на Мюнхенській конференції з питань безпеки. 
 
За словами високопосадовця, ця зустріч була "дуже хорошою" і "змістовною", і Венс чітко дав зрозуміти, що їхньою з Трампом головною метою є досягнення міцного, тривалого миру.
 
Зеленський сказав Венсу, що справжній мир вимагає від України "сильної позиції" на початку переговорів, підкреслив, що американські переговірники повинні приїхати в Україну, і що США, Україна і Європа повинні бути за столом переговорів з росією.

 

білий дімвійна в Україніросія окупанти

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