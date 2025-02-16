У Білому домі заявили, що відмова Зеленського підписати угоду про корисні копалини була "недалекоглядною"

Речник заявив, що угода про корисні копалини дозволить американським платникам податків "повернути" гроші, надіслані Києву, і водночас сприятиме зростанню української економіки

Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз назвав "недалекоглядним" рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Про це заявив Г'юз, якого цитує АР.

"Президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні", - наголосив Г'юз.

Речник заявив, що угода про корисні копалини дозволить американським платникам податків "повернути" гроші, надіслані Києву, і водночас сприятиме зростанню української економіки.

За його словами, Білий дім вважає, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною тривалого миру".

"США визнають це, росіяни визнають це, і українці повинні визнати це", – сказав речник.