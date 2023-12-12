Чехія видала ліцензії на комерційні поставки військової техніки в Україну на суму €4,7 млрд

Завдяки цим коштам буде виготовлене обладнання на промислових потужностях країни.

Міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова заявила, що в Чехії видано ліцензій на комерційне постачання військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд крон (€4,7 млрд).

Про це повідомляє Radio Prague International.

За оцінками чеського оборонного відомства, менше половини вже завершених проєктів із постачання техніки становлять близько 51,2 млрд чеських крон.

За словами Чернохової, з початку повномасштабної російської агресії Чехія передала Україні військової техніки на суму €6,2 млрд, у тому числі бойові вертольоти, танки і БМП. Також на території республіки пройшли підготовку близько 4000 українських військових.

Зокрема, Чехія передала ЗСУ велику партію танків у кількості більше 60 одиниць, близько 20 самохідних артилерійських установок Dana, БМП-1 та БМП-2 у неназваних кількостях, а також гелікоптери Ми-24.