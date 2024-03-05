У Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій

Користувачі не можуть увійти в облікові записи.

Сьогодні, 5 березня, по всьому світу "впали" всі популярні сервіси — Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram та Messenger. Стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти в облікові записи.

Про це повідомляє Downdetector.

Там фіксують серйозний збій. Тисячі користувачів скаржаться на проблеми в роботі соцмереж та месенджера. В декого з'являється білий екран під час спроби входу, також не оновлюються дані.

У 60% користувачів проблеми з вебверсіями.