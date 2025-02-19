Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Фінляндії через санкції заблокували переказ грошей російським олігархам за продаж “Арени Гельсінкі”

19 лютого 2025, 16:11
У Фінляндії через санкції заблокували переказ грошей російським олігархам за продаж “Арени Гельсінкі”
Фото: korrespondent.net
Колишні власники багатофункціонального майданчика потрапили під санкції ЄС.
Виручені від продажу Арени Гельсінкі кошти опинилися на рахунку Служби судових приставів.
 
Про це повідомляє Yle із посиланням на документи.
 
Глава окружної Служби судових приставів Акі Віртанен уточнив, що гроші зберігаються на спеціальному депозитному рахунку.
 
Віртанен не став розголошувати суму угоди.
 
Йдеться про питання комерційної таємниці, а також фізичних осіб у питаннях санкцій”, – зазначив співрозмовник Yle.
 
Заморозка коштів залишатиметься чинною доти, доки діють підстави для такого рішення, іншими словами Регламент ЄС про санкції.
 
Повернення грошей до країн, на які поширюються санкції, потребує скасування санкцій ЄС”, – заявила Піа Саріваара з відділу санкцій міністерства закордонних справ.
 
Інвестиційна компанія Trevian Kasvu придбала контрольний пакет акцій компанії Helsinki Halli у компанії Arena Events. Arena Events контролюється російськими олігархами Геннадієм Тимченком, Аркадієм та Борисом Ротенбергами, а також сином останнього, Романом. За винятком Романа Ротенберга, вони перебувають під санкціями ЄС.

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Прихована історія першої поїздки Трампа до Москви в 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до Москви в 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Політика
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 11:13
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється