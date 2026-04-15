У Фінляндії розслідують появу фейкових інструкцій із захисту від дронів

15 квітня 2026, 09:09
У Фінляндії розслідують появу фейкових інструкцій із захисту від дронів
Фото: korrespondent.net
Ймовірно, їх поширила росія.
Фінська поліція розслідує поширення підроблених інструкцій щодо дій у разі атаки дронів. Вони почали з’являтись після падіння в країні трьох БпЛА.
 
Про це пише Yle.
 
У підроблених інструкціях розповідали, як захиститися від дронів у приміщенні та на вулиці, а також як діяти після атаки. Їх поширювали від імені Служби порятунку країни, додаючи також логотип служби. У соцмережах пишуть, що ці інструкції нібито також роздавали в поштові скриньки на південному сході Фінляндії. Однак доказів цьому немає.
 
Поширення фейкових інструкцій зараз розслідує фінська поліція. Наразі правоохоронці не знають їхнього походження та не мають підозрюваних.
 
А втім, розслідування Yle встановило, що підроблені інструкції спершу поширювалися у російській соцмережі "Вконтакте", і лише потім вони з’явились на фінськомовних сторінках в інших соцмережах. У дописах, поширених у російських каналах, стверджувалось, що "українські дрони загрожують Фінляндії". Керівник мережі Європейського центру гібридних загроз Юкка Саволайнен також вважає ймовірним, що підроблені інструкції походять з рф, адже цей випадок вписується в російські кампанії дезінформації.
 
Ці інструкції почали з’являтись у соцмережах після того, як наприкінці березня на південному сході Фінляндії впало три дрони.

 

