У G7 заявили, що не бояться ядерних погроз, що лунають із кремля

Ядерні погрози, що лунають із кремля, не вплинуть на рішучість держав "Групи семи" продовжувати підтримку України.

Члени G7 також стверджують, що "непохитні у підтримці права України на захист від російської агресивної війни та її безсумнівного права на повернення усіх територій".

Про це йдеться у спільній заяві Канади, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Великої Британії, США та ЄС.

"Ми повторюємо своє засудження російської безвідповідальної ядерної риторики. Вона не відволікатиме й не відраджуватиме нас від підтримки України впродовж усього необхідного часу", – заявили країни G7.

Вони також пообіцяли й надалі посилювати й розширяти санкції проти прибічників режиму путіна.

"Ми продовжимо накладати економічні покарання на росію, а також на фізичних та юридичних осіб як всередині країни, так і за її межами, які надають політичну чи економічну підтримку порушенням міжнародного права", – наголосили підписанти заяви.

У заяві також зазначається, що "росія мусить негайно припинити свою агресивну війну, вивести з України усі війська та техніку й поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Ми підтверджуємо, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, а також Крим – невід'ємні складові України", – стверджується у документі.