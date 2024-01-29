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У Гаазі визначили дату, коли оголосять про прийнятність скарги України проти рф щодо "геноциду"

29 січня 2024, 18:41
У Гаазі визначили дату, коли оголосять про прийнятність скарги України проти рф щодо
Проміжне рішення Суд має оголосити у п’ятницю 2 лютого.

Міжнародний суд ООН цієї п’ятниці оголосить рішення про прийнятність скарги України проти росії щодо неправдивих звинувачень Києва у "геноциді на Донбасі", які кремль використав для виправдання свого вторгнення. 

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу суду

 Проміжне рішення Суд має оголосити у п’ятницю 2 лютого – за підсумками розгляду попередніх заперечень від російської сторони.

Рішення мають оголосити на засіданні у Палаці миру в Гаазі о 15 годині за місцевим часом.

Нагадаємо, йдеться про скаргу України, подану 26 лютого 2022 року проти росії, в якій Україна просить суд притягнути росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду, яке вона використала для виправдання своєї повномасштабної агресії – говорячи про "геноцид на Донбасі".

У жовтні 2022 року рф подала свої попередні заперечення у цій справі та поставила під сумнів, що Міжнародний суд може розглядати дану скаргу.

геноцидсудГаагавійна в Україніросія окупанти

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