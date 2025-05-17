У ГУР повідомили, що опрацьовують списки полонених для обміну, про який домовились з рф на переговорах
17 травня 2025, 11:11
За словами Скібіцького, його команда "має нормальний досвід роботи з російською стороною" щодо обмінів полоненими
Україна почала опрацьовувати списки військовополонених, яких повернуть у межах обміну у форматі "1000 на 1000".
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час брифінгу за підсумками переговорів із рф, який у YouTube транслювали "Новини.LIVE".
За словами Скібіцького, його команда "має нормальний досвід роботи з російською стороною" щодо обмінів полоненими. Також він нагадав, що 16 травня в Україну повернули тіла 909 військовослужбовців сил оборони.
"Через те ми будемо робити все для того, щоб кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекаємо, ми їх будемо вітати й відповідно продовжимо нашу роботу з російською стороною", – додав представник ГУР.
Про те, що на переговорах у Стамбулі делегації з Києва й москви домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", повідомляли й у МЗС Туреччини, і російська сторона. Міністр оборони України Рустем Умєров точних строків обміну не вказав, але зазначив, що він відбудеться "найближчим часом".