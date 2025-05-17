У ГУР повідомили, що опрацьовують списки полонених для обміну, про який домовились з рф на переговорах

За словами Скібіцького, його команда "має нормальний досвід роботи з російською стороною" щодо обмінів полоненими

Україна почала опрацьовувати списки військовополонених, яких повернуть у межах обміну у форматі "1000 на 1000".

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час брифінгу за підсумками переговорів із рф, який у YouTube транслювали "Новини.LIVE".

За словами Скібіцького, його команда "має нормальний досвід роботи з російською стороною" щодо обмінів полоненими. Також він нагадав, що 16 травня в Україну повернули тіла 909 військовослужбовців сил оборони.