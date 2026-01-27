Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

​У Києві затримали шпигунку з Білорусі, яка працювала "власкором" 112 каналу Медведчука

27 січня 2026, 21:07
​У Києві затримали шпигунку з Білорусі, яка працювала
Фото: ГУР МОУ
Її завданням було слідкувати за білорусами в Україні та китайськими дипломатами.
У Києві затримали законспіровану шпигунку, яка працювала на КДБ білорусі з 2015 року.
 
Про це повідомила Служба безпеки.
 
За матеріалами справи, у 2020 році жінку відрядили з мінська для агентурної роботи в Україні. На цей час вона вже перебувала у полі зору СБУ. Шпигункою виявилася 35-річна громадянка білорусі. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності і певний час працювала власкором "112 каналу" Віктора Медведчука в країнах колишнього СРСР.
 
Після закриття телеканалів Медведчука агентку "відрядили" в Україну.
 
"Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави. Вона використовувала цю роботу та зв’язки своїх колег із цього ЗМІ для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів. Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження", - зазначили в СБУ.
 
Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу жінка придбала смартфон з "одноразовою" сім-картою і пізніше позбулася гаджета.
 
Під час інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян білорусі, які сприяють Україні у боротьбі проти росії. Також агентка отримала завдання  встановити неформальні контакти з посадовцями Посольства КНР в Україні  для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів.
 
Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів Воєнної розвідки,  де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР. Українські розвідники розпочали з нею "оперативну гру", яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу.
 
Наразі слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. 
 
війна в Українішпигуниросія окупанти

Останні матеріали

Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється