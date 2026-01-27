​У Києві затримали шпигунку з Білорусі, яка працювала "власкором" 112 каналу Медведчука

У Києві затримали законспіровану шпигунку, яка працювала на КДБ білорусі з 2015 року.

За матеріалами справи, у 2020 році жінку відрядили з мінська для агентурної роботи в Україні. На цей час вона вже перебувала у полі зору СБУ. Шпигункою виявилася 35-річна громадянка білорусі. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності і певний час працювала власкором "112 каналу" Віктора Медведчука в країнах колишнього СРСР.

Після закриття телеканалів Медведчука агентку "відрядили" в Україну.

"Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави. Вона використовувала цю роботу та зв’язки своїх колег із цього ЗМІ для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів. Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження", - зазначили в СБУ.

Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу жінка придбала смартфон з "одноразовою" сім-картою і пізніше позбулася гаджета.

Під час інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян білорусі, які сприяють Україні у боротьбі проти росії. Також агентка отримала завдання встановити неформальні контакти з посадовцями Посольства КНР в Україні для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів.