У Києві затримали шпигунку з Білорусі, яка працювала "власкором" 112 каналу Медведчука
27 січня 2026, 21:07
Фото: ГУР МОУ
Її завданням було слідкувати за білорусами в Україні та китайськими дипломатами.
У Києві затримали законспіровану шпигунку, яка працювала на КДБ білорусі з 2015 року.
Про це повідомила Служба безпеки.
За матеріалами справи, у 2020 році жінку відрядили з мінська для агентурної роботи в Україні. На цей час вона вже перебувала у полі зору СБУ. Шпигункою виявилася 35-річна громадянка білорусі. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності і певний час працювала власкором "112 каналу" Віктора Медведчука в країнах колишнього СРСР.
Після закриття телеканалів Медведчука агентку "відрядили" в Україну.
"Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави. Вона використовувала цю роботу та зв’язки своїх колег із цього ЗМІ для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів. Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження", - зазначили в СБУ.
Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу жінка придбала смартфон з "одноразовою" сім-картою і пізніше позбулася гаджета.
Під час інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян білорусі, які сприяють Україні у боротьбі проти росії. Також агентка отримала завдання встановити неформальні контакти з посадовцями Посольства КНР в Україні для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів.
Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів Воєнної розвідки, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР. Українські розвідники розпочали з нею "оперативну гру", яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу.
Наразі слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.