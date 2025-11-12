Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Литві виступили проти переговорів з білоруссю щодо відкриття кордонів

12 листопада 2025, 08:55
У Литві виступили проти переговорів з білоруссю щодо відкриття кордонів
Фото:pasienis.lt/
Литва відкриє кордон, коли повітряні кулі з контрабандою перестануть потрапляти в повітряний простір країни, наголосив міністр закордонних справ країни.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що відхилить пропозицію білорусі про переговори щодо відкриття кордону.
 
Про це він повідомив в інтерв’ю литовському 15min, пише Reuters.
 
Так Будріс відреагував на заяву самопроголошеного президента білорусі лукашенка, який 11 листопада доручив очільнику МЗС організувати переговори з Литвою.
 
У білорусі стверджували, мовляв, цього ж дня пропозиція щодо врегулювання ситуації на кордоні надійшла від Литви.
 
"лукашенко не встановлює правила… Я наполегливо рекомендую своєму уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав’язати", — заявив Кестутіс Будріс.
 
Він наголосив, що Литва відкриє кордон, коли повітряні кулі з контрабандою перестануть потрапляти в повітряний простір країни.
 
Будріс додав, що також прикордонні пункти не будуть відкриті, допоки близько 1000 литовських фур, які були затримані в білорусі після закриття кордону, не отримають дозвіл на повернення.

 

БілорусьЛитвавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється