У Литві виступили проти переговорів з білоруссю щодо відкриття кордонів

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що відхилить пропозицію білорусі про переговори щодо відкриття кордону.

Так Будріс відреагував на заяву самопроголошеного президента білорусі лукашенка, який 11 листопада доручив очільнику МЗС організувати переговори з Литвою.

У білорусі стверджували, мовляв, цього ж дня пропозиція щодо врегулювання ситуації на кордоні надійшла від Литви.

"лукашенко не встановлює правила… Я наполегливо рекомендую своєму уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав’язати", — заявив Кестутіс Будріс.

Він наголосив, що Литва відкриє кордон, коли повітряні кулі з контрабандою перестануть потрапляти в повітряний простір країни.

Будріс додав, що також прикордонні пункти не будуть відкриті, допоки близько 1000 литовських фур, які були затримані в білорусі після закриття кордону, не отримають дозвіл на повернення.