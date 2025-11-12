У Литві виступили проти переговорів з білоруссю щодо відкриття кордонів
12 листопада 2025, 08:55
Фото:pasienis.lt/
Литва відкриє кордон, коли повітряні кулі з контрабандою перестануть потрапляти в повітряний простір країни, наголосив міністр закордонних справ країни.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що відхилить пропозицію білорусі про переговори щодо відкриття кордону.
Про це він повідомив в інтерв’ю литовському 15min, пише Reuters.
Так Будріс відреагував на заяву самопроголошеного президента білорусі лукашенка, який 11 листопада доручив очільнику МЗС організувати переговори з Литвою.
У білорусі стверджували, мовляв, цього ж дня пропозиція щодо врегулювання ситуації на кордоні надійшла від Литви.
"лукашенко не встановлює правила… Я наполегливо рекомендую своєму уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав’язати", — заявив Кестутіс Будріс.
Він наголосив, що Литва відкриє кордон, коли повітряні кулі з контрабандою перестануть потрапляти в повітряний простір країни.
Будріс додав, що також прикордонні пункти не будуть відкриті, допоки близько 1000 литовських фур, які були затримані в білорусі після закриття кордону, не отримають дозвіл на повернення.