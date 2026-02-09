У Литві запустили збір коштів на роботизовані системи для українських військових

Керівниця LRT Моніка Гарбачюскайте-Будріене подякувала підприємствам та мешканцям, які вже долучилися до збору.

У Литві стартував новий збір коштів на підтримку українських військових для закупівлі роботизованих систем захисту та медичної евакуації з поля бою.

Про це повідомляє LRT.

Ініціаторами акції Radarom! стали литовський суспільний мовник LRT разом з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu. За зібрані кошти планують придбати:

гусеничні роботи з кулеметними баштами та системами розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту;

роботи для евакуації поранених і перевезення вантажів;

дрони для розвідки та бойового управління;

далекобійні дрони та дрони-перехоплювачі.

Вартість одного комплекту роботів сягає до 250 тисяч євро.

Керівниця LRT Моніка Гарбачюскайте-Будріене подякувала підприємствам та мешканцям, які вже долучилися до збору. "Люди знають про цю акцію, ми не раз стикалися з випадками, коли жертвують і діти, і люди похилого віку", — зазначила вона, закликавши також бізнес підтримати ініціативу.

Керівник Blue/Yellow Йонас Оман підкреслив, що Литва придбає для України системи, здатні діяти як на землі, так і в повітрі. "Гаряча фаза війни триває вже четвертий рік. Роботи виконують різні функції — від евакуації та логістики до бойових дій", — сказав він.

Збір у рамках акції Radarom! триватиме з 9 до 24 лютого.