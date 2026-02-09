Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Литві запустили збір коштів на роботизовані системи для українських військових

09 лютого 2026, 12:08
У Литві запустили збір коштів на роботизовані системи для українських військових
Фото: з вільного доступу
Керівниця LRT Моніка Гарбачюскайте-Будріене подякувала підприємствам та мешканцям, які вже долучилися до збору.

У Литві стартував новий збір коштів на підтримку українських військових для закупівлі роботизованих систем захисту та медичної евакуації з поля бою.

Про це повідомляє LRT.

Ініціаторами акції Radarom! стали литовський суспільний мовник LRT разом з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu. За зібрані кошти планують придбати:

  • гусеничні роботи з кулеметними баштами та системами розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту;
  • роботи для евакуації поранених і перевезення вантажів;
  • дрони для розвідки та бойового управління;
  • далекобійні дрони та дрони-перехоплювачі.

Вартість одного комплекту роботів сягає до 250 тисяч євро.

Керівниця LRT Моніка Гарбачюскайте-Будріене подякувала підприємствам та мешканцям, які вже долучилися до збору. "Люди знають про цю акцію, ми не раз стикалися з випадками, коли жертвують і діти, і люди похилого віку", — зазначила вона, закликавши також бізнес підтримати ініціативу.

Керівник Blue/Yellow Йонас Оман підкреслив, що Литва придбає для України системи, здатні діяти як на землі, так і в повітрі. "Гаряча фаза війни триває вже четвертий рік. Роботи виконують різні функції — від евакуації та логістики до бойових дій", — сказав він.

Збір у рамках акції Radarom! триватиме з 9 до 24 лютого.

війнаЛитвадопомога Україні

Останні матеріали

Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється