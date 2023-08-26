У МЗС назвали країни, які виступають за заборону на імпорт українського продовольства до ЄС

Таке рішення вважають неприйнятним.

Захищаючи свій внутрішній ринок Європейський Союз готується продовжити заборону на імпорт українського зерна, попри те, що це не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципам Єдиного ринку.



Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції. Такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС", - сказано у повідомлені.



У МЗС повідомили, що Звернули увагу на заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року.